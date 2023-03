Les sens en éveil ! L’Écho des jardins – Centre socio-culturel Primevère Lesson Rochefort Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Rochefort

Les sens en éveil ! L’Écho des jardins – Centre socio-culturel Primevère Lesson, 2 juin 2023, Rochefort. Les sens en éveil ! 2 et 3 juin L’Écho des jardins – Centre socio-culturel Primevère Lesson Entrée libre. Gratuit. Expositions de créations en lien avec la thématique « musiques du jardin »,

Enregistrements,

Parcours sensoriel pour petits,

Espace de détente, de calme et d’observation, … invitant à rêver et à écouter. L’Écho des jardins – Centre socio-culturel Primevère Lesson Impasse du 11 Novembre 17300 Rochefort Rochefort 17300 Avant-Garde Martrou Les Fourriers Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Depuis 2014, des habitants se sont investis dans un projet de jardins potagers partagés sur une parcelle qui a été conventionnée entre le centre socioculturel Primevère Lesson et Rochefort Habitat Océan. Régulièrement, des animations et chantiers y sont proposés. Superficie : 7 035 m2 Transport en commun en face du centre, parking privé… Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T17:00:00+02:00

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00 Fanny GRAS

Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Rochefort Autres Lieu L'Écho des jardins - Centre socio-culturel Primevère Lesson Adresse Impasse du 11 Novembre 17300 Rochefort Ville Rochefort Departement Charente-Maritime Age max 99 Lieu Ville L'Écho des jardins - Centre socio-culturel Primevère Lesson Rochefort

L'Écho des jardins - Centre socio-culturel Primevère Lesson Rochefort Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rochefort/

Les sens en éveil ! L’Écho des jardins – Centre socio-culturel Primevère Lesson 2023-06-02 was last modified: by Les sens en éveil ! L’Écho des jardins – Centre socio-culturel Primevère Lesson L'Écho des jardins - Centre socio-culturel Primevère Lesson 2 juin 2023 L'Écho des jardins - Centre socio-culturel Primevère Lesson Rochefort Rochefort

Rochefort Charente-Maritime