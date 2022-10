Téléphone-moi L’Echiquier Pouzauges Catégories d’évènement: Pouzauges

Téléphone-moi L’Echiquier, 9 mars 2023, Pouzauges. Téléphone-moi Jeudi 9 mars 2023, 20h30 L’Echiquier Jonglant d’une époque à l’autre, depuis 1945 jusqu’à 1998, Téléphone-moi nous emmène dans une enquête familiale à suspens, où l’on découvre l’incroyable pouvoir de la transmission intergénérationnelle L’Echiquier La Fournière, 85700 Pouzauges Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire Téléphone-moi est une fresque familiale qui traverse le siècle. Presque à la manière d’un roman épistolaire, c’est à travers des conversations téléphoniques que l’on va entrer dans l’histoire de cette famille. C’est dans des cabines téléphoniques que l’existence des personnages bascule, que tout prend vie et que l’on meurt aussi. C’est dans les cabines que les moments clé de leur vie vont se produire, les grandes joies comme les tragédies. Jonglant d’une époque à l’autre, depuis la libération de Paris jusqu’à la victoire de Zidane, au gré des jingles publicitaires qu’on a tous fredonnés et qui peuplent notre inconscient collectif, on recolle peu à peu les pièces de cette enquête familiale à suspens, où l’on découvre l’incroyable pouvoir de la transmission intergénérationnelle.

