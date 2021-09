Meudon Centre d'art et de Culture Hauts-de-Seine, Meudon L’ECHINE DU DIABLE Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

L’ECHINE DU DIABLE Centre d’art et de Culture, 7 octobre 2021, Meudon. L’ECHINE DU DIABLE

Centre d’art et de Culture, le jeudi 7 octobre à 20:30

Alors que la guerre civile déchire l’Espagne, le jeune Carlos trouve refuge à Santa Lucia, un orphelinat perdu dans la campagne. À la nuit tombée, le garçon est mis au défi par ses camarades : il doit traverser la cour de l’établissement pour se rendre à la cuisine. Carlos découvre alors, dans le sous-sol de la bâtisse, le fantôme d’un enfant… DRAME FANTASTIQUE DE GUILLERMO DEL TORO AVEC EDUARDO NORIEGA… MEXIQUE – 2002 – 1H47 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T20:30:00 2021-10-07T22:17:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Ville Meudon lieuville Centre d'art et de Culture Meudon