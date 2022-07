L’échappée sur les coteaux de Jurançon à vélo

L’échappée sur les coteaux de Jurançon à vélo, 14 août 2022, . L’échappée sur les coteaux de Jurançon à vélo



2022-08-14 10:00:00 – 2022-08-14 EUR 30 30 Au départ du parc Aquasports, une balade à vélo électrique de 30 kms qui vous mènera, sans effort, sur les coteaux de la chapelle de Rousse pour profiter des magnifiques points de vue sur les Pyrénées, des paysages vallonnés et verdoyants du Béarn. Vous découvrirez avec votre guide, l’histoire du vignoble de Jurançon et dégusterez en fin de promenade un verre de Jurançon.

RDV au parc Aquasports.

