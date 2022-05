L’Echappée – Parcours artistique Martel Martel Catégories d’évènement: 46600

L'Echappée – Parcours artistique Martel, 12 juin 2021, Martel.

2021-06-12 – 2021-12-31

Martel 46600 Installées pour deux ans, 10 œuvres monumentales en bois dispersées dans le village pour une balade artistique et ludique (diverses actions culturelles proposées). +33 6 63 80 63 09 lot tourisme

