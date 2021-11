Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre L’Echappée Lecture Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

L’Echappée Lecture Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 15 septembre 2020, Nevers. L’Echappée Lecture

du mardi 15 septembre 2020 au jeudi 25 mars à Centre Culturel Jean Jaures de Nevers

Pour la 9ème édition du prix de Littérature Jeunesse « L’Échappée Lecture », les objectifs n’ont pas changé, faire découvrir la richesse de la littérature pour la jeunesse et donner le goût de lire aux enfants. L’Échappée se décline sur cinq tanches d’âges, des tout-petits aux grands adolescents. Les jeunes lecteurs sont invités à lire les 8 titres sélectionnés dans une catégorie, et à élire leur livre préféré. Les titres ayant reçu le plus de suffrages dans le département sont élus gagnants. Cette animation est proposée à la fois : aux lecteurs en lecture individuelle aux écoles, collèges, structures de loisirs, de la Petite Enfance, pour un travail en partenariat Les sélections Petits Voyageurs, Aventuriers, Explorateurs, Nomades & Baroudeurs, sont à retrouver dans vos médiathèques ! N’hésitez pas à venir vous inscrire pour voter !

Gratuit, sur inscription en médiathèque

9ème édition du Prix de Littérature Jeunesse Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

