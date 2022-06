L’Échappée estivale – Marcia Hadjimarkos Cluny, 6 juillet 2022, Cluny.

L’Échappée estivale – Marcia Hadjimarkos

Lavabo des moines – Abbaye de Cluny Place du 11 Août 1944 Cluny Saône-et-Loire Place du 11 Août 1944 Lavabo des moines – Abbaye de Cluny

2022-07-06 19:00:00 – 2022-07-06 21:00:00

Place du 11 Août 1944 Lavabo des moines – Abbaye de Cluny

Cluny

Saône-et-Loire

15 15 EUR Marcia Hadjimarkos – «Le clavicorde virtuose »

Œuvres de J.S. Bach, J. Haydn, C.P.E. Bach, A. Soler.

Américaine d’origine, Marcia Hadjimarkos est diplômée de l’Université d’Iowa en piano moderne et littérature française.

Marcia Hadjimarkos mène une carrière de soliste à travers l’Europe et aux USA : Festival International de Piano de la Roque d’Anthéron, Folle Journée de Nantes, Nordic Historical Keyboard Festival, National Music Museum, Autonno Musicale de Côme, Musiques à la Chabotterie, Château de Grignan, Festival Estival de Lyon, Musée Mozart à Prague, Festival de Piano de Riom etc

Très appréciée dans le monde du clavicorde comme spécialiste de cet instrument, elle présente souvent le clavicorde dans des cadres variés, allant de la petite chapelle romane aux collections d’instruments les plus prestigieuses. Ses programmes comprennent non seulement le répertoire du XVIII e siècle pour le clavicorde, mais aussi des morceaux du XX e et XXI e siècles, dont des pièces qui lui sont dédiées par des compositeurs contemporains.

Place du 11 Août 1944 Lavabo des moines – Abbaye de Cluny Cluny

