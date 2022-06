L’Échappée estivale – Ensemble Masques, 3 juillet 2022, .

2022-07-03 20:00:00 – 2022-07-03 22:00:00

L’Ensemble Masques et ses invités – «Bach et Cie. »

Concert d’ouverture du festival suivi d’un verre amical avec les artistes.

Oeuvres de J.S. Bach, J.C Bach, J.P. Rameau.

Distribution :

Marie-Frédérique Girod, soprano

Julien Martin, flûte à bec

Sophie Gent, violon

Josh Cheatham, viole de gambe

Marcia Hadjimarkos, pianoforte

Olivier Fortin et Skip Sempé, clavecin

Formé d’un noyau de 6 instrumentistes spécialisés en musique baroque, l’Ensemble Masques est reconnu pour son expressivité, l’éloquence et la profondeur de ses interprétations. Réputé tant pour son expressivité et sa vitalité que pour son intégrité et sa précision, L’Ensemble Masques incarne pleinement la multiplicité de l’esprit du baroque. Réunis autour du claveciniste Olivier Fortin, les membres formant le noyau de l’ensemble mènent chacun des carrières de solistes et d’interprètes au sein de prestigieux ensembles internationaux de musique ancienne. Depuis sa création, l’Ensemble Masques a délibérément choisi d’explorer différents répertoires des XVIIe et XVIIIe siècles et non de se cantonner à un style ou à un genre. Artiste exclusif pour le label ALPHA, les disques ont fait l’unanimité de la critique, recevant le Diapason d’Or, le ffff de Telerama, des «Chocs » de Classica et le prix «Editor’s Choice» de Gramophone Magazine.

