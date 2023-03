Professionnels de la parentalité, rencontrons-nous! L’Echappée Clermont-l'Hérault Catégories d’Évènement: Clermont-l'Hérault

Hérault

Professionnels de la parentalité, rencontrons-nous! L’Echappée, 24 mars 2023, Clermont-l'Hérault. Professionnels de la parentalité, rencontrons-nous! Vendredi 24 mars, 11h00 L’Echappée L’Echappée, le Centre Social et Culturel, souhaite participer à cet évènement et mobiliser les acteurs locaux intervenant dans le champ de la parentalité.

– Possibilité de nous rejoindre pour le café/thé L’Echappée résidence Peyrottes 34800 Clermont-L’Hérault Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T11:00:00+01:00 – 2023-03-24T14:00:00+01:00

