Art et jeux pour le tout-petit L’Echappée, 22 mars 2023, Clermont-l'Hérault. Art et jeux pour le tout-petit Mercredi 22 mars, 09h00, 13h30 L’Echappée MERCREDI 22/03/23 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, à destination des FAMILLES:

« Art et jeux pour les tout-petits »: partage de supports accessibles sur l’éveil du tout-petit (activités, livres, jouets, sorties, professionnels, évènements), les parents sont invités à proposer leurs idées! L’Echappée résidence Peyrottes 34800 Clermont-L’Hérault Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T09:00:00+01:00 – 2023-03-22T12:00:00+01:00

2023-03-22T13:30:00+01:00 – 2023-03-22T17:00:00+01:00

