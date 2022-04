L’Echappée Brel, spectacle musical Hagetmau, 6 mai 2022, Hagetmau.

L’Echappée Brel, spectacle musical Salle Aquitaine 327 Rue Carnot Hagetmau

2022-05-06 20:30:00 – 2022-05-06 23:00:00 Salle Aquitaine 327 Rue Carnot

Hagetmau Landes Hagetmau

10 EUR L’échappée Brel, c’est une histoire originale portée par le répertoire exceptionnel de Jacques Brel. Juste une histoire d’amour que trois âmes un peu égarées, le temps d’une représentation, vont nous restituer. Avec leurs notes et leurs mots, leurs rires, parfois leurs larmes, mais toujours avec espoir. De Bruxelles à Varsovie, d’Amsterdam à Paris, de Madeleine à Mathilde, de Frida à Margot, c’est un tour du monde comme un tour des femmes que ce spectacle nous raconte. Une quête de soi et de l’autre où la passion triomphe ! Et un spectacle riche en émotions.

