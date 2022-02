L’échappée Belle – Séréna Fisseau et Aimée de la salle Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

L'échappée Belle – Séréna Fisseau et Aimée de la salle

Médiathèque José Cabanis, le samedi 5 mars à 16:00

Samedi 5 mars à 16h Embouteillage ! Deux amies sont enfermées à bord de leur véhicule près d'un passage piéton. Avec la régularité d'un métronome, le petit bonhomme du feu tricolore les nargue, passe du rouge au vert sans que les voitures avancent d'un pouce, et elles fulminent de cet arrêt forcé… Entre borborygmes, sons inventés, chansons et mots empruntés aux poètes français du XXe siècle, les voix d'Aimée de la Salle et Serena Fisseau dansent et glissent au gré de leur imagination, s'inventent des mondes parallèles, et l'habitacle de leur voiture devient alors bulle de rêverie, ludique et envoûtante À partir de 3 ans – Durée : 40 min A l'issue du concert, vente dédicace de l'album CD L'Echapée Belle en présence de Soline Garry, illustratrice de l'album.

