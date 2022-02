L’ECHAPPÉE BELLE Portiragnes, 11 juin 2022, Portiragnes.

L’ECHAPPÉE BELLE Portiragnes

2022-06-11 10:30:00 10:30:00 – 2022-06-11 12:00:00 12:00:00

Portiragnes Hérault Portiragnes

Contes d’arbre et du petit peuple, contes merveilleux…

Mireille invite enfants et adultes à se « mettre en marche » pour une balade, une échappée belle d’ici et d’ailleurs.

Mireille Nell est une artiste qui a plusieurs cordes à son arc, conteuse mais aussi danseuse et architecte , autant dire que son imaginaire est riche.

Ses multiples talents lui permettent d’entraîner son public au delà des histoires dans un voyage initiatique au coeur de la nature, un moment d’évasion pour tous.

Tout public à partir de 8 ans

#SAISONCULTURELLE

#TEMPSFORT

L’artiste Mireille Nell, conteuse mais aussi danseuse et architecte vous propose une balade en famille en extérieur à partir de 8 ans. Elle vous entraînera au delà des histoires dans un voyage initiatique au cœur de la nature, un moment d’évasion pour tous!

accueil.mediatheque@ville-portiragnes.fr +33 4 67 09 99 48

Portiragnes

