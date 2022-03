L’échappée belle La Commanderie – Elancourt, 26 juin 2022, Élancourt.

L’échappée belle

La Commanderie – Elancourt, le dimanche 26 juin à 10:00

Au programme de ce rendez-vous convivial, informatif et participatif : un marché de producteurs locaux, des ateliers de bien-être menés par des associations du territoire, des spectacles et performances artistiques, des informations sur des actions simples et concrètes pour préserver notre environnement. Concert, foodtrucks healthy, transats et parasols garantiront aux petits et grands un bon moment ! Programme complet à venir.

Gratuit ou payant selon les propositions

La Commanderie vous invite à vous évader et à prendre soin de vous, des autres et de la planète.

La Commanderie – Elancourt Route de Dampierre – CD 58, 78990 Elancourt Élancourt Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-26T10:00:00 2022-06-26T18:00:00