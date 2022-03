L’Échappée Belle Espace culturel Anes Art Gonne | Evres Èvres Catégories d’évènement: Èvres

Espace culturel Anes Art Gonne | Evres, le samedi 26 mars à 20:30

L’**Échappée Belle**, le trio joyeux qui nous plongent dans leur univers celtique seront de passage. La Saint-Patrick sera déjà passée depuis quelques jours mais ce sera l’occasion de prolonger la fête. Un concert de musique irlandaise c’est toujours un voyage… un voyage dans l’ambiance des pubs au son des fiddles et guitares avec une pointe d’émotion et le grand frisson des ballades qui racontent l’île verte et ses personnages si singuliers. Trio de cordes, « L’Échappée belle » s’inspire largement de ce fabuleux patrimoine (les traditionnels reels, jigs, slow airs et horn pipe…) arrangé sur mesure. Mais l’originalité du groupe tient aussi à ses compositions qui ouvrent d’autres horizons…

Plein tarif : 10.00 €

15 Rue du Moulin, 55250 Èvres

2022-03-26T20:30:00 2022-03-26T22:30:00

