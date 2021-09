Plappeville Église Sainte-Brigide , Plappeville Moselle, Plappeville L’échappée belle Église Sainte-Brigide | Plappeville Plappeville Catégories d’évènement: Moselle

le samedi 9 octobre à 20:30

**L’échappée belle** est un trio de cordes dédié à la musique irlandaise. C’est un voyage dans l’ambiance des pubs au son des fiddles et guitares avec une pointe d’émotion et le grand frisson des ballades chantées par la voix si particulière de Carol, ballades qui racontent l’île verte et ses personnages si singuliers. Le trio s’inspire de ce fabuleux patrimoine, les traditionnels reels, jigs et slow airs qui sont arrangés sur mesure par le groupe. Des compositions originales ouvrent d’autres horizons.

8.00 €

8.00 €

Festival Musiques Sur Les Côtes Église Sainte-Brigide | Plappeville 57050 Plappeville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T20:30:00 2021-10-09T22:30:00

