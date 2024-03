L’échappée belle course à pied Saint-Maurice-la-Clouère, dimanche 20 octobre 2024.

L’échappée belle course à pied Saint-Maurice-la-Clouère Vienne

Course pédestre adultes de 7,5km ou 15km (2 boucles) sur route et chemin blanc, départ 9h30 devant la mairie de St Maurice la Clouère.

Course pédestre enfants de 700m et 1500m, départ 9h00 devant la mairie de St Maurice la Clouère.

Parcours de 7.5 kms 7€

Parcours de 15 kms 8€ .

Début : 2024-10-20 09:00:00

fin : 2024-10-20

Mairie

Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine

