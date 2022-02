L’Echappée belle Bressuire, 9 mars 2022, Bressuire.

L’Echappée belle Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire

2022-03-09 – 2022-03-09 Place Jules Ferry Le Théâtre

Bressuire Deux-Sèvres

De leurs très belles voix, Aimée de La Salle et Serena Fisseau jouent avec les mots, les sons et les rythmes de quelques poètes comme Maurice Carême et Raymond Queneau qu’elles ont

admirablement mis en musique. Une invitation à s’émerveiller de tout, de la pluie, des tourbillons d’un cerf-volant, du fracas d’un marteau-piqueur, d’un petit poisson sous un rétroviseur…

Une fête musicale pour petits et grands !

Public : 3 ans et +. Durée : 40mn

+33 5 49 80 61 55

© Marie-Clemence DAVID

Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire

