L’échappée à vélo estivale de Beaugency ! Beaugency, 9 juillet 2022, Beaugency.

L’échappée à vélo estivale de Beaugency ! Beaugency

2022-07-09 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-09 12:00:00 12:00:00

Beaugency 45190 Beaugency

Après avoir longé la Loire, un passage au rythme des tambours vous attendra aux Eaux Bleues ! Un encouragement pour les derniers kilomètres, avant de découvrir la pelouse du Vau et la Pierre Tournante. Vous y rencontrerez des passionnés de la faune et de la flore. Ensuite retour sur le quai Dunois pour une battle de fanfares ! Tout au long de la matinée : démonstration et initiation de beach tennis, GRS et tir-à-l ’arc, par les associations balgentiennes du Tennis club de Beaugency, l’Etoile balgentienne GRS et l’Etoile balgentienne tir-à-l’arc. Parcours familial. Inscription gratuite et obligatoire

Évadez-vous lors de l’échappée à vélo estivale

contact@tourisme-terresduvaldeloire.Fr +33 2 38 44 32 28

Ville de Beaugency

Beaugency

