L’échappée à vélo de la Fête du Pont Meung-sur-Loire, 27 août 2022, Meung-sur-Loire.

L’échappée à vélo de la Fête du Pont Meung-sur-Loire

2022-08-27 09:00:00 09:00:00 – 2022-08-27 12:30:00 12:30:00

Meung-sur-Loire 45130

Le samedi 27 août, Meung-sur-Loire et Cléry-Saint-André fêtent le Pont qui les relie. A cette occasion, nous vous proposons d’allier culture, nature et itinérance douce, en participant à notre échappée à vélo. Le parcours suivra en partie la Mauve en direction de Roudon, Rondonneau, Le Bardon puis Baule. Un arrêt au cœur du village pour découvrir le chapiteau de l’Embouchure, avant de redescendre dans le Val et rejoindre la Mauve et l’itinéraire de la Loire à Vélo jusqu’à Meung. A la fin de la balade, la ville vous proposera un tirage au sort pour gagner quelques lots. Balade familiale.

A bicyclette en Terres du Val de Loire !

contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr +33 2 38 44 32 28 https://www.tourisme-terresduvaldeloire.fr/

Le samedi 27 août, Meung-sur-Loire et Cléry-Saint-André fêtent le Pont qui les relie. A cette occasion, nous vous proposons d’allier culture, nature et itinérance douce, en participant à notre échappée à vélo. Le parcours suivra en partie la Mauve en direction de Roudon, Rondonneau, Le Bardon puis Baule. Un arrêt au cœur du village pour découvrir le chapiteau de l’Embouchure, avant de redescendre dans le Val et rejoindre la Mauve et l’itinéraire de la Loire à Vélo jusqu’à Meung. A la fin de la balade, la ville vous proposera un tirage au sort pour gagner quelques lots. Balade familiale.

Région Centre

Meung-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-06-01 par