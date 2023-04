L’influence des médias sur les comportements en santé des jeunes L’échappé Espace culturel de Sorbiers, 23 mai 2023, Sorbiers.

Par M. Boris CHAPOTON

Chargé d’études à l’université Jean Monnet de Saint-Etienne

Nous vivons dans un monde ultra-connecté où notre attention est constamment sollicitée par un nombre incroyable d’informations que nous traitons de manière plus ou moins consciente.

Les plus jeunes, en pleine construction identitaire, sont particulièrement sensibles à cette influence pouvant les conduire à adopter de comportements à risque pour leur santé.

Nous traiterons de l’influence des médias sur les comportements des jeunes et aborderons les stratégies de prévention.

L'échappé Espace culturel de Sorbiers 17 avenue Charles de Gaulle 42290 Sorbiers

