Festival de films documentaires « Semons l’avenir » L’Echapée Saint-Julien-Chapteuil, 20 octobre 2023, Saint-Julien-Chapteuil.

Saint-Julien-Chapteuil,Haute-Loire

Depuis maintenant plus de 10 ans, chaque automne à St Julien Chapteuil, se tient le festival de films documentaires Semons l’Avenir à l’initiative de l’AMAP Meygalimenterre..

2023-10-20 fin : 2023-10-22 . .

L’Echapée

Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



For more than 10 years now, every autumn in St Julien Chapteuil, the documentary film festival Semons l’Avenir (Sowing the Future) has been held on the initiative of AMAP Meygalimenterre.

Desde hace más de 10 años, cada otoño se celebra en St Julien Chapteuil el festival de cine documental Semons l’Avenir (Sembrando el futuro), por iniciativa de la AMAP Meygalimenterre.

Seit nunmehr über 10 Jahren findet jeden Herbst in St Julien Chapteuil auf Initiative der AMAP Meygalimenterre das Dokumentarfilmfestival Semons l’Avenir (Die Zukunft säen) statt.

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal