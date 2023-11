Temps convivial autour de la couture avec Nathalie L’échapée Saint-Julien-Chapteuil, 13 septembre 2023, Saint-Julien-Chapteuil.

Saint-Julien-Chapteuil,Haute-Loire

Tricotage et papotage autour d’un thé, d’un café, d’un jus de fruit frais.

Ramène ton œuvre.

Débutant-es ou passionné-es, bienvenue !.

2023-09-13 15:00:00 fin : 2023-09-13 17:00:00. .

L’échapée

Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Knit and chat over tea, coffee and fresh fruit juice.

Bring your own work.

Beginners or enthusiasts, welcome!

Teje y charla con té, café y zumo de fruta fresca.

Traiga su propia labor.

Tanto principiantes como aficionados, ¡bienvenidos!

Stricken und Plaudern bei Tee, Kaffee oder einem frischen Fruchtsaft.

Bring dein Werk mit.

Anfänger/innen oder begeisterte Stricker/innen sind herzlich willkommen!

Mise à jour le 2023-08-30 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal