L’Echapée Gaillarde Parc de la Guierle Brive-la-Gaillarde, dimanche 30 juin 2024.

Première édition de la plus gaillarde des manifestation sportives se tiendra à Brive dans le parc de la Guierle.

Au-delà de l’aspect sportif le but de l’évènement est de vous faire découvrir les pépites du patrimoine bâti et naturel dont notre territoire regorge. Passage inédit dans des sites de visite, traversée de zones naturelles préversées, découverte de petits villages de charme… Promis vous en prendrez autant plein les mirettes que les mollets ! 2 parcours de randonnée, 3 parcours cyclo, 3 parcours VTT, 1 parcours gravel, 2 parcours de trail urbain.

Réservation sur https://tinyurl.com/2az2w7nc .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30

fin : 2024-06-30

Parc de la Guierle 28 Quai Tourny

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

