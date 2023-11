Cet évènement est passé « L’Échange » au théâtre de Poche-Montparnasse Théâtre de Poche-Montparnasse Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Du mardi 17 octobre 2023 au dimanche 31 décembre 2023

.Public adultes. payant Tarif plein 32€

Tarif réduit 25€

Tarif – de 26 ans 10€

Relâches les 14 et 15 novembre L’œuvre la plus sauvage de Paul Claudel, dont la personnalité ambigüe se partage entre ces quatre personnages incandescents. Sur la côte Est des États-Unis, Louis, l’indien rebelle fraîchement marié à Marthe, la française soumise, gardent la propriété du riche homme d’affaires Thomas Pollock Nageoire, et de sa femme Lechy, comédienne aux mœurs émancipées. Tensions et désirs écartèlent les membres de ce quatuor mal assorti jusqu’à les conduire à un marché provocateur : l’un propose d’acheter l’épouse de l’autre… Théâtre de Poche-Montparnasse 75 Bd du Montparnasse 75006 Paris Contact : https://www.theatredepoche-montparnasse.com/spectacle/lechange/

Théâtre de Poche-Montparnasse 75 Bd du Montparnasse 75006 Paris

