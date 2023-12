Randonnée pédestre à Lécaude par le Rayon Cambremérien Lécaude Mézidon Vallée d’Auge, 1 décembre 2023, Mézidon Vallée d'Auge.

Mézidon Vallée d’Auge,Calvados

Randonnée pédestre de 9 km à Lécaude organisée par le Rayon Cambremérien au départ du parking de la mairie le Samedi 16 Décembre 2023 à 13h45.

NOTA BENE

co-voiturage au départ de Cambremer Parking de l’Europe à 13h30 précises

– 3.00€ ou gratuit pour licencié Ufolep – Site internet : www.rayoncambremerien.fr.

2023-12-16 13:45:00 fin : 2023-12-16 . .

Lécaude Parking de la Mairie

Mézidon Vallée d’Auge 14140 Calvados Normandie



9 km walk in Lécaude organized by Rayon Cambremérien, departing from the town hall parking lot on Saturday December 16, 2023 at 1:45pm.

NOTA BENE

carpool from Cambremer Parking de l?Europe at 1.30pm sharp

– 3.00? or free for Ufolep licensees – Website: www.rayoncambremerien.fr

Marcha de 9 km en Lécaude organizada por el Rayon Cambremérien con salida desde el aparcamiento del ayuntamiento el sábado 16 de diciembre de 2023 a las 13h45.

NOTA BENE

coche compartido desde Cambremer Parking de l’Europe a las 13h30 en punto

– 3,00? o gratis para los titulares de una licencia Ufolep – Página web: www.rayoncambremerien.fr

9 km lange Wanderung in Lécaude, organisiert von Rayon Cambremérien. Start vom Parkplatz des Rathauses am Samstag, den 16. Dezember 2023 um 13:45 Uhr.

NOTA BENE

fahrgemeinschaften ab Cambremer Parking de l’Europe um genau 13.30 Uhr

– 3.00? oder kostenlos für Ufolep-Lizenzinhaber – Website: www.rayoncambremerien.fr

Mise à jour le 2023-11-28 par OT CA de Lisieux Normandie