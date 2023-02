LEBROCK + GUEST BACKSTAGE BY THE MILL PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

LEBROCK + GUEST BACKSTAGE BY THE MILL, 8 avril 2023, PARIS. LEBROCK + GUEST BACKSTAGE BY THE MILL. Un spectacle à la date du 2023-04-08 à 19:00 (2023-04-08 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Garmonbozia (L2-V-R-22-7252 / L3-V-R-22-7253) présente ce concert LEBROCK + GUESTEn combinant des riffs de rock mélodique des années 80 avec des mélodies synthwave scintillantes et une voix sincère, les membres de LeBrock, Michael et Shaun, se sont imposés comme l'un des duos les plus fascinants du monde de la musique rétro. Les chiffres parlent d'eux-mêmes.Le premier EP des rétro rockers, « Action and Romance », est un des albums les plus appréciés des fans de synth-heavy, qui a déjà fait l'objet de centaines de milliers de streams sur Spotify. Le single « Call Me », présenté sur la populaire chaîne YouTube de NewRetroWave, a pour sa part été visionné plus d'un demi-million de fois.LeBrock a de nouveau connu le succès après avoir adopté un son rock plus marqué sur « Real Thing » en 2018. Rempli d'hymnes rétro qui font taper du pied, le style distinctif et de plus en plus personnel des artistes leur a valu un autre article populaire sur NewRetroWave ainsi qu'une forte reconnaissance de la part des fans et des critiques.De retour avec « Fuse » en 2021 et le single « Chemistry » fin 2022, le duo anglais fera danser le public parisien à l'occasion d'une date unique en France.PMR : 01 53 09 08 49 BACKSTAGE BY THE MILL PARIS 92 BOULEVARD DE CLICHY Paris

