L’Ebloui L’espace Icare, 15 février 2022, Issy-les-Moulineaux.

du mardi 15 février au mercredi 16 février à L’espace Icare

À la lueur d’une bougie, Horn s’éveille. Il est très vieux, et n’a qu’un bras. Il se remémore l’époque où la bougie n’était pas encore là pour le guider et l’éclairer, l’époque où Merveille, sa mère, lui offrit la vue et un royaume. Horn était alors un enfant intraitable, disait toujours « non », jusqu’à ce qu’un évènement le change pour toujours. Déchu, il part en quête de vérité. Les épreuves qu’il affronte au cours de son périple le feront grandir, lui apprenant l’humilité, l’empathie, la persévérance. L’Ebloui invite les jeunes spectateurs à accompagner Horn dans cet univers merveilleux, et par le prisme de la langue poétique, du conte et de l’image à s’engager, comme lui, dans une quête de curiosité et d’éblouissement. **​Compagnie Deconcerto** Mise en scène : Quentin Pierrard Avec Stefania Colombo, Anne-Laure Denoyel, Pablo Dubott, Sylvain Gaudu, Jóan Tauveron

Tarifs : 12€ / 14€

L’espace Icare 31 boulevard Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



