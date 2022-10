Vernissage DARK SIDE vol.1 / FABB L’ébénisterie Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Vernissage DARK SIDE vol.1 / FABB L’ébénisterie, 13 octobre 2022, Marseille. Vernissage DARK SIDE vol.1 / FABB Jeudi 13 octobre, 19h00 L’ébénisterie ♫♫♫ L’ébénisterie 29 RUE LOUIS MAUREL, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Darkside vol1 fait une halte à Marseille, à @L’ébénisterie.

Dans cette « expo »,agrémentée de musique, Fabb y décline son univers artistique protéiforme où musique et image ne font qu’un.

On y retrouve notamment le substrat photographique de 20 années d’expériences musicales internationales d’un artiste-producteur multi-instrumentiste reconnu pour son professionnalisme et son esthétique contrastée.

Le temps d’une soirée l’Ebénisterie parsèmera les essences du nouveau concept de Fabb : Darkside vol1.

Les villes de Biarritz , Bruxelles , Bordeaux et Montpellier prendront le relais pour en élargir ,ces prochains mois,la portée.

Rendez-vous Jeudi 13 octobre 2022 à partir de 19h en présence de l’artiste.

