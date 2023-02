L’ébéniste – Atelier Dubarry : Dorure et Restauration de meubles et objets l’Ebéniste – Atelier Dubarry Lyon Catégorie d’Évènement: Métropole de Lyon

L’ébéniste – Atelier Dubarry : Dorure et Restauration de meubles et objets l’Ebéniste – Atelier Dubarry, 1 avril 2023, Lyon. L’ébéniste – Atelier Dubarry : Dorure et Restauration de meubles et objets 1 et 2 avril l’Ebéniste – Atelier Dubarry Entrez dans l’atelier de l’ébéniste et venez découvrir les métiers de la restauration d’objets anciens et la dorure à la feuille. Philippine Dubarry de Lassale, ébéniste-restauratrice et doreuse vous accueille pour vous présenter son métier, répondre à vos questions et parler de vos projets.

Découverte de la restauration de meubles et d’objets :

– présentation des différents outils et des matériaux utilisés en ébénisterie

– présentation des étapes de restauration

– démonstration de vernis au tampon

– démonstration de découpe de placage

– démonstration de nettoyage de bronzes

Découverte de la dorure à la feuille d’or :

– présentation des différents outils et des matériaux utilisés en dorure

– présentation des étapes de dorure

– démonstration de pose de feuille d’or l’Ebéniste – Atelier Dubarry 116 rue montesquieu lyon Lyon 69007 Métropole de Lyon Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00

