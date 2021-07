Lebanon Hanover La Gaîté Lyrique, 25 septembre 2021-25 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 25 septembre 2021

de 20h à 22h

payant

Lebanon Hanover est un duo à la croisé des chemins, entre l’Allemagne et l’Angleterre, définitivement situé du côté de la cold-wave la plus traditionnelle. En compagnie de Uncanney Valley.

Il était une fois deux âmes poétiques, qui se rencontrèrent, puis plongèrent leurs amours nostalgiques dans la musique. Depuis 2010, Larissa Iceglass et William Maybelline apparaîssent comme de véritables romantiques des temps modernes. Le duo exprime ses sensations avec la fragilité et l’élégance de la cold-wave française, les éléments les plus subtiles du rock gothique et l’esthétisme de la minimal wave. Il présente son dernier album.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003

Date complète :

2021-09-25T20:00:00+02:00_2021-09-25T22:00:00+02:00