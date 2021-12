Lebanon Hanover + Denuit + Confetti Malaise Le Molotov, 20 janvier 2022, Marseille.

Lebanon Hanover + Denuit + Confetti Malaise

Le Molotov, le jeudi 20 janvier 2022 à 20:30

LEBANON HANOVER Une réponse glacée au monde aliéné provenant de deux cœurs battants et chaleureux. Le duo Larissa Iceglass et William Maybelline apparaît comme de véritables romantiques de l’ère moderne, admirant William Wordsworth, fascinés par la beauté de l’esthétique art nouveau, explorant les bords de mer et les forêts britanniques la nuit, et inspirés par l’urbanisme de Berlin. [https://www.youtube.com/channel/UCUM2Q6aQXYex5y36sBej0Ng](https://www.youtube.com/channel/UCUM2Q6aQXYex5y36sBej0Ng) + DENUIT Si le jour est un cauchemar, la nuit sera notre refuge. « L’univers de Denuit a de quoi interpeller et faire chavirer. Sombre à souhait, le duo promène sa cold wave aux confins du dark et d’un post punk électronique aux accents gothiques virant à la magie noire. » [https://denuit.band](https://denuit.band) + CONFETTI MALAISE

18,99€ en prévente

2022-01-20T20:30:00 2022-01-20T23:59:00