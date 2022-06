Lebanon Hanover + Denuit + Confetti Malaise, 1 septembre 2022, .

Lebanon Hanover + Denuit + Confetti Malaise

Une réponse glacée au monde aliéné provenant de deux cœurs battants et chaleureux. Le duo Larissa Iceglass et William Maybelline apparaît comme de véritables romantiques de l’ère moderne, admirant William Wordsworth, fascinés par la beauté de l’esthétique art nouveau, explorant les bords de mer et les forêts britanniques la nuit, et inspirés par l’urbanisme de Berlin.



+ Denuit

+ Confetti Malaise

