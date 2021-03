L’eau une ressource ? avec The Good Waï et la Fumainerie En ligne, 22 mars 2021-22 mars 2021, Bordeaux.

L’eau une ressource ? avec The Good Waï et la Fumainerie

En ligne, le lundi 22 mars à 18:00

Une rencontre pour adopter des bonnes pratiques et pour découvrir des portraits d’acteurs et d’organisations investis dans le domaine de l’eau. Inscription pour échanger avec Philippe Roques, l’association La Fumainerie et la société Aquassay via [ce lien](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-xgpcdLmp8xOvjUcfCp9zgRI7PlRqVahv61dsAD29-rnteQ/viewform)

Pour plus d’informations : Instagram : @thegoooodwai Facebook : The Good Wai Mail : [thegoodwai.pro@gmail.com](mailto:thegoodwai.pro@gmail.com)

The Good Wai est un projet visant à sensibiliser sur la consommation de l’eau et à apporter des solutions.

