L'eau : une affaire de famille Marseille 2e Arrondissement, 30 mai 2022

salle Bailli de Suffren Hôtel de Ville

2022-05-30 – 2022-06-03

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 2e Arrondissement

“L’eau : une affaire de famille” est une exposition présentée par l’Unicef Alpes Provence. En proposant une série photographique sur le thème de l’eau du photographe Ashley Gilbertson, cette exposition propose une réflexion sur l’accès à l’eau et son utilisation quotidienne à travers le monde.



L’accueil de ces œuvres s’inscrit dans une démarche de sensibilisation écologique à l’enjeu international qu’est l’accès à l’eau potable, alors que 663 millions de personnes n’en disposent pas.



La Ville de Marseille ouvre les portes de l’Hôtel de Ville et de la salle Bailli de Suffren à des expositions gratuites, à destination du grand public, liant culture et citoyenneté. Ces expositions, proposées en étroite collaboration avec le tissu associatif citoyen, sont présentées et commentées par les bénévoles de chaque structure afin de sensibiliser petits et grands à différents aspects de la citoyenneté d’aujourd’hui.

https://www.marseille.fr/culture/actualites/trois-expositions-educatives-et-engagees-s-invitent-l-hotel-de-ville-de-marseille

