L’eau, une affaire de famille – Exposition Rémalard en Perche, 20 mai 2022, Rémalard en Perche.

L’eau, une affaire de famille – Exposition Bellou sur Huisne 2 rue de l’Huisne Rémalard en Perche

2022-05-20 – 2022-06-25 Bellou sur Huisne 2 rue de l’Huisne

Rémalard en Perche Orne

Pour l’UNICEF, le photographe Ashley Gilbertson s’est rendu dans 7 pays pour faire des portraits de familles et de leur utilisation quotidienne de l’eau. En Bolivie, Inde, Jordanie, au Myanmar, au Niger ou aux Etats-Unis, tous les humains ne sont pas égaux dans leur accès à l’eau potable…

Pratique : visible à la Médiathèque-Galerie Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche le lundi de 10h à 12h, le mardi de 15h à 19h, le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de 15h à 19h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Bellou sur Huisne 2 rue de l’Huisne Rémalard en Perche

