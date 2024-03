« L’eau, un bien commun en danger ? » Maison familiale rurale des Etangs de Haute Somme Éclusier-Vaux, samedi 13 avril 2024.

« L’eau, un bien commun en danger ? » l’Union Régionale des Foyers Ruraux des Hauts-de-France organise dans le cadre de ses actions « transition écologique », une Université Rurale, sur le thème de l’eau. 13 et 14 avril Maison familiale rurale des Etangs de Haute Somme Gratuit

Une Université Rurale rassemble les acteurs d’un territoire (habitants, élus, associatifs, acteurs économiques, …) autour d’une thématique. C’est un moment d’échange, de débat, de formation, de proposition. De nombreuses animations relatives à la thématique (ici, l’eau), toutes gratuites, sont proposées au cours des deux journées: conférence, table ronde, ateliers, randonnée-découverte, . . .

Maison familiale rurale des Etangs de Haute Somme 1 Rond Point du Bois Fauvel Éclusier-Vaux 80340 [{« type »: « link », « value »: « https://fdfr-80-02.foyersruraux.org/universite-rurale-des-foyers-ruraux/ »}, {« type »: « email », « value »: « foyersrurauxdelasomme@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0322726530 »}]