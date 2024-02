L’eau, un bien commun à partager Médiathèque des Pradettes Toulouse, samedi 6 avril 2024.

L’eau, un bien commun à partager À partir du cycle de l’eau, nous verrons la disponibilité sur terre de l’eau douce, et ferons le bilan des actions humaines qui altèrent sa qualité et sa quantité. Samedi 6 avril, 14h00 Médiathèque des Pradettes

Samedi 6 avril à 14h

À partir du cycle de l’eau, nous verrons la disponibilité sur terre de l’eau douce, et ferons le bilan des actions humaines qui altèrent sa qualité et sa quantité. Nous verrons aussi comment, depuis longtemps (chez les Romains !), les Hommes ont été conscients du caractère précieux de l’eau. Nous étudierons enfin comment nous pouvons envisager aujourd’hui de préserver ce bien précieux, ce Bien commun, qui appartient à tous et à personne.

Avec Mukhlis Eshamuddin, ingénieur chimique diplômé en 2020 à l’ENSIACET, Toulouse-INP (École Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologiques) qui travaille sur le développement d’un procédé innovant de traitement de l’eau et Jeanne Trognon, ingénieure agronome diplômée en 2018 à l’ENSAT, qui travaille sur le devenir des micropolluants (notamment les médicaments) dans différentes filières et procédés de traitement de l’eau.

Médiathèque des Pradettes

Médiathèque des Pradettes 3 avenue de la Dépêche Toulouse Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo

Rencontre Tout public