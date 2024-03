L’eau potable, une évidence ? Musée de Bretagne Rennes, vendredi 22 mars 2024.

Événement des Champs Libres Vendredi 22 mars, 14h30 1

Du 2024-03-22 14:30 au 2024-03-22 15:15.

Que se passe-t-il quand on ouvre le robinet ? Derrière ce geste quotidien, se cache toute une série d’enjeux environnementaux et sociétaux. Avec Stéphane Fourneret, ingénieur en génie de l’environnement, Luc Aquilina, professeur en sciences de l’environnement à l’Université de Rennes et Laurent Géneau, directeur général de la Collectivité Eau du Bassin rennais.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine