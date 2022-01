L’eau potable dans la Manche Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Catégories d’évènement: Carentan les Marais

Carentan-les-Marais Manche Le saviez-vous? Les aquifères présents sur le territoire du Parc représentent

une ressource en eau potable majeure pour la Manche! Venez découvrir

les coulisses de la production d’eau potable lors d’une visite de l’usine de

Marchésieux et échangez avec le SDeau50 (Syndicat départemental des eaux

de la Manche) pour mieux comprendre les rouages de la gestion de la ressource

Carentan-les-Marais

