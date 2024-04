L’eau, la faune, la flore, le renouveau de la vie au printemps Mairie de Thollet Thollet, dimanche 26 mai 2024.

L’eau, la faune, la flore, le renouveau de la vie au printemps L’eau, la faune, la flore, le renouveau de la vie au printemps dans un paysage de bocage Dimanche 26 mai, 10h00 Mairie de Thollet Gratuit – réservation souhaité au 05 49 91 02 32

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-26T10:00:00+02:00 – 2024-05-26T12:30:00+02:00

Fin : 2024-05-26T10:00:00+02:00 – 2024-05-26T12:30:00+02:00

Visite par Sébastien BAILLARGEAT, Agent à l’Office Français de la Biodiversité : « L’eau, la faune, la flore, le renouveau de la vie au printemps dans un paysage de bocage » ce 26 Mai à 10h avec l’Écomusée et ses partenaires.

Cette animation est liée au projet « l’eau et les hommes entre Vienne et Gartempe », soutenu dans le programme CSTI de la Région Nouvelle Aquitaine et la communauté de Commune Vienne et Gartempe ainsi que l’Espace Mendès France

Mairie de Thollet 9 Rue de l’Écluse, 86290 Thollet Thollet 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « ecomusee.mrc86@laposte.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 91 02 32 »}]

eau ecomusee

Ecomusée du Montmorillonnais