L’eau et ses usages Saint-Pal-de-Mons Saint-Pal-de-Mons Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Pal-de-Mons

L’eau et ses usages Saint-Pal-de-Mons, 10 novembre 2022, Saint-Pal-de-Mons. L’eau et ses usages

Médiathèque Municipale (salle des expositions) Place de l’Eglise Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron Place de l’Eglise Médiathèque Municipale (salle des expositions)

2022-11-10 – 2022-11-10

Place de l’Eglise Médiathèque Municipale (salle des expositions)

Saint-Pal-de-Mons

Haute-Loire Saint-Pal-de-Mons Partage autour d’un moment de civilisation

Jean-François Convers va faire revivre avec vous ces moments de notre enfance où puits, abreuvoirs et lavoirs animaient la vie dans notre bourg et ses « écarts ». bibliotheque.saintpaldemons@orange.fr +33 4 71 75 00 88 Place de l’Eglise Médiathèque Municipale (salle des expositions) Saint-Pal-de-Mons

dernière mise à jour : 2022-10-13 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Pal-de-Mons Autres Lieu Saint-Pal-de-Mons Adresse Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron Place de l'Eglise Médiathèque Municipale (salle des expositions) Ville Saint-Pal-de-Mons lieuville Place de l'Eglise Médiathèque Municipale (salle des expositions) Saint-Pal-de-Mons Departement Haute-Loire

L’eau et ses usages Saint-Pal-de-Mons 2022-11-10 was last modified: by L’eau et ses usages Saint-Pal-de-Mons Saint-Pal-de-Mons 10 novembre 2022 Haute-Loire Médiathèque Municipale (salle des expositions) Place de l'Eglise Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron Saint-Pal-de-Mons

Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire