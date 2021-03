Lille En ligne Lille L’eau et la santé dans le logement En ligne Lille Catégorie d’évènement: Lille

L’eau et la santé dans le logement ———————————- Pour mieux comprendre votre facture d’eau, votre conseiller vous apprend à repérer les informations importantes et à analyser vos consommations. Il vous donne également des trucs et astuces, et vous fait découvrir de petits équipements à installer chez vous pour réaliser des économies. ### → Vendredi 23 avril de 14h à 16h Cet atelier se déroulera en format webinaire (en ligne). Suite à votre inscription en ligne, un lien de connexion à la conférence. Inscription gratuite via ce formulaire : [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdid2zHnlWpx65qvI6jPZzqTELgs-g-m_vtWeZTN2JsXk40BA/viewform?usp=sf_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdid2zHnlWpx65qvI6jPZzqTELgs-g-m_vtWeZTN2JsXk40BA/viewform?usp=sf_link)

Atelier gratuit, inscription préalable obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-23T14:00:00 2021-04-23T16:00:00

