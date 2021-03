L’eau, esprit vivant du jardin, 25 avril 2021-25 avril 2021, LussanLussan.

L’eau, esprit vivant du jardin 2021-04-25 – 2021-04-25

Lussan Gard Lussan Lussan Gard

Lussan

Le 25 avril 2021 La journée « L’eau : esprit vivant du jardin », festive et de rencontres entre professionnels et particuliers, sera l’occasion, le 25 avril 2021, pour les habitants de Lussan, dun Gard et d’ailleurs, amoureux de jardins contemporains, de trouver des solutions nouvelles mieux adaptées à l’usage de l’eau et à l’évolution des comportements. Un accès direct à l’offre de plantes spécialisées, l’organisation de conférences, d’animations pour un jeune public, feront de cette manifestation un temps fort de la vie locale et de sa tradition d’accueil.

pjbesson@gmail.com

Droits libres