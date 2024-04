L’eau en Roussillon : un sérieux problème ? Comment appréhendons-nous cette question ? Comment peut-on faire face aux défis actuels ? Foyer Rural Fourques Fourques, jeudi 9 mai 2024.

L’eau en Roussillon : un sérieux problème ? Comment appréhendons-nous cette question ? Comment peut-on faire face aux défis actuels ? La question de l’eau a donc été omniprésente pour les civilisations méditerranéennes.

Qu’en est-il en Roussillon actuellement ? Vendredi 10 mai, 00h00, 18h30 Foyer Rural Fourques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-10T00:00:00+02:00 – 2024-05-10T00:30:00+02:00

Fin : 2024-05-10T18:30:00+02:00 – 2024-05-10T20:30:00+02:00

Résumé

Le pourtour méditerranéen est soumis à un climat très particulier : épisodes de sécheresse et de chaleur sont entrecoupés par des événements pluvieux intenses. Ces contrastes climatiques ont marqué durablement les paysages et l’occupation de l’espace par l’homme.

La question de l’eau a donc été omniprésente pour les civilisations méditerranéennes, égyptiennes, phéniciennes, grecques, romaines, latines, arabes.

Qu’en est-il en Roussillon actuellement ? Comment appréhendons-nous cette question ? Comment peut-on faire face aux défis actuels ? Tels sont les thèmes qui seront abordés au cours de cette conférence.

———————–

Pierre SERRAT

Normalien (École Normale d’instituteurs de Perpignan). Après avoir enseigné en école primaire puis au collège, il poursuit ses études à l’Université de Perpignan puis à Toulouse. Docteur en hydrologie, chercheur au CNRS, ancien Maître de conférences, il a enseigné à Montpellier, Perpignan et Nancy dans le domaine de l’hydrologie et des risques naturels pendant de nombreuses années. Auteur de plus d’une cinquantaine d’articles scientifiques, ses travaux ont été couronnés par la Société hydrotechnique de France (SHF – prix national Henri Milon).

Foyer Rural Fourques 2 rue du Docteur Massina, Fourques Fourques 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie