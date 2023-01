L’eau en Pays de Nay Bruges-Capbis-Mifaget Bruges-Capbis-Mifaget Bruges-Capbis-Mifaget Catégories d’Évènement: Bruges-Capbis-Mifaget

Pyrénées-Atlantiques Bruges-Capbis-Mifaget EUR 0 0 « L’eau en Pays de Nay : qu’en est-il aujourd’hui ? quelles hypothèses pour demain ? ». Cette réunion publique vous permettra de rencontrer élus et techniciens de notre communauté des communes pour tout savoir sur l’eau que nous buvons et que nous utilisons. Vous pourrez poser les questions qui vous préoccupent.

Soirée organisée par l’association Bruges-Capbis-Mifaget-Demain. « L’eau en Pays de Nay : qu’en est-il aujourd’hui ? quelles hypothèses pour demain ? ». Cette réunion publique vous permettra de rencontrer élus et techniciens de notre communauté des communes pour tout savoir sur l’eau que nous buvons et que nous utilisons. Vous pourrez poser les questions qui vous préoccupent.

Soirée organisée par l’association Bruges-Capbis-Mifaget-Demain. Association Bruges-Capbis-Demain ©BrugesCapbisMifagetDemain

