L’EAU EN PAYS DE LANGRES Langres, mercredi 5 juin 2024.

Tout public

La Maison Renaissance accueille une exposition intitulée « L’eau en pays de Langres » réalisée par le Service Patrimoine Pays d’art et d’histoire, grâce au PETR du Pays de Langres et à la Ville de Langres.

Ressource naturelle indispensable à la survie, l’eau a façonné les paysages du territoire (entre plateau et vallée) et déterminé l’implantation humaine. Vénérée, maîtrisée, utilisée pour sa force motrice, elle fit l’objet de constructions vernaculaires et industrielles spécifiques (moulins, forges, fontaines et lavoirs, ouvrage d’art) et d’aménagements de différentes époques (ponts, canal, écluses, biefs, digues, etc.). Nombre de savoir-faire sont également liés à l’eau (thermalisme, osiériculture et vannerie, etc.).

L’ouverture de la Maison Renaissance permet d’accéder, en plus de l’exposition, aux cuisines situées dans la cave ainsi qu’au remarquable studiolo (cabinet de travail) restauré en 2017. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-05

fin : 2024-10-06

20 Rue Cardinal Morlot

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est patrimoine@langres.fr

