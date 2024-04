L’eau en milieu calcaire et les conséquences de la sécheresse Mairie de Béthines Béthines, mardi 6 août 2024.

L’eau en milieu calcaire et les conséquences de la sécheresse à Béthines

Visite par Sébastien BAILLARGEAT, Agent à l’Office Français de la Biodiversité « L’eau en milieu calcaire et les conséquences de la sécheresse » ce 6 Août à 10h avec l’Écomusée et ses partenaires.

Cette animation est liée au projet « l’eau et les hommes entre Vienne et Gartempe », soutenu dans le programme CSTI de la Région Nouvelle Aquitaine et la communauté de Commune Vienne et Gartempe ainsi que l’Espace Mendès France .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-06 10:00:00

fin : 2024-08-06 12:30:00

Mairie de Béthines 11 Rue du Salleron

Béthines 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine ecomusee.mrc86@laposte.net

