Lourdes Hautes-Pyrénées Lourdes A travers deux maquettes ludiques et interactives, vous pourrez découvrir les risques naturels liés à l’eau, en abordant le risque inondation et le risque avalanche. Retroussez vos manches et ouvrez bien vos yeux, vous allez être mis à contribution ! Rendez-vous à la Maison de la connaissance du risque sismique le mercredi 18 août 2021 à partir de 14h. L’ensemble des animations proposées sont gratuites, sur inscription. Voici le numéro de

téléphone pour les réservation : 06 26 43 33 35.

