L'eau en Crau

L’eau en Crau Chemin Mas d’Amphoux Base nautique municipale d’Entressen Istres

2022-04-13 14:00:00 – 2022-04-13 17:00:00

Istres Bouches-du-Rhône

Nous vous proposons une sortie près de l’étang d’Entressen, qui sera rythmée par les interventions de deux agents du SYMCRAU sur les sujets suivants :

– Présentation générale de la nappe phréatique et des problématiques liées à la ressource en eau en Crau

– Hydrologie de l’étang d’Entressen

– Découverte du dispositif de surveillance de la nappe : le fonctionnement d’un piézomètre, problématiques de salinité / quantité et qualité de la nappe.

– Intervention de la chargée de mission NATURA 2000 sur les espèces présentes autour de l’étang d’Entressen et de ses berges

Le saviez-vous ? Dans le sous sol de la grande plaine désertique de la Crau se trouve une nappe phréatique qui fournit en eau 270000 personnes et irrigue 14500 ha de prairies.

Istres

